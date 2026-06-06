El Mundial 2026 está por iniciar y las distintas selecciones empiezan a llegar a sus sedes de entrenamiento. Ese fue el caso de Corea del Sur, que este viernes 5 de junio aterrizó en la ciudad de Guadalajara rumbo al partido ante México.

Aunque México vs Corea se juega en la Jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, la selección asiática sabe que el partido ante el Tri será vital en sus aspiraciones por lo que aceleró su llegada a suelo azteca.

Jugará en Guadalajara ante México

Corea es la primera selección que llega a Guadalajara para el Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur llegó este viernes 5 de junio de 2026 a la ciudad de Guadalajara, siendo la primera escuadra en instalarse en la llamada Perla Tapatía, que eligió como su campamento base para toda su participación en el Mundial 2026.

Colombia será la otra selección mundialista que entrenará en Guadalajara para jugar el Mundial 2026.

Los dirigidos por Hong Myung-bo entrenarán en las instalaciones de Chivas, aprovechando una cancha idéntica a la del escenario oficial de sus partidos ante Chequia y México.

Aficionados reciben a Corea en Guadalajara

¿Cuándo juega Corea su primer partido en Guadalajara como parte del Mundial 2026?

Corea del Sur vs Chequia será el primer partido de la selección asiática en el Mundial 2026, programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara.

Siete días más tarde, México vs Corea del Sur definirán en buena medida el futuro del Grupo A cuando se midan en el Estadio Guadalajara.

Debido a la llegada de más de 20 mil aficionados de Corea del Sur, la Embajada de la República de Corea organizó el festival gratuito “Mes de Corea: Cultura & Más”, este sábado 6 de junio en el municipio de Zapopan.