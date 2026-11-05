Necaxa vs Atlas juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 18 horas, por Fox One.
- Partido: Necaxa vs Atlas
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One
Necaxa vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El jueves 5 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Necaxa vs Atlas.
Necaxa vs Atlas: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Necaxa vs Atlas de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Necaxa vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El partido Necaxa vs Atlas podrá verse a través de la señal de Fox One.
- Partido: Necaxa vs Atlas
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One