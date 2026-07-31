La Conmebol solicitó a la FIFA información adicional sobre el proyecto de apertura a la inversión privada denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), para fijar su postura al respecto.

A través de un comunicado oficial, la Conmebol optó por mantener una postura moderada y analítica, sin el rechazo categórico o advertencia de boicot como lo hicieron la UEFA, la Concacaf y la AFC.

“La Conmebol reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo” Conmebol

“Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia” Conmebol

Las claves en la respuesta de Conmebol a la FIFA

La Conmebol apuesta a un proceso de evaluación entre sus diez asociaciones miembro y convocó a una reunión extraordinaria de su Consejo para estudiar el plan de la FIFA.

Las solicitudes de aclaración enviadas a la FIFA se centran en cuatro ejes del proyecto: su alcance, su estructura, su modelo de gobernanza y los posibles efectos que generará en el balompié global.

La propuesta de la FIFA para comercializar el Mundial

La propuesta impulsada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, contempla la venta de entre un 20% y un 30% de las acciones de una nueva filial comercial a inversores privados.

La FIFA asegura que mantendrá el control total sobre las reglas del juego, los calendarios y las decisiones deportivas, y ha fijado un plazo para que las 211 federaciones del mundo respalden su plan.