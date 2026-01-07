Fernando Tapia Méndez es un futbolista profesional mexicano que se desempeña como portero. Ha sido seleccionado nacional en categorías juveniles y formó parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con la Selección Mexicana Sub-23. Tras destacar con Querétaro FC, en 2026 regresa al Club América.

¿Quién es Fernando Tapia?

Fernando Tapia se formó en las fuerzas básicas del Club América entre 2017 y 2023. Aunque no debutó en Primera División con las Águilas, entrenó junto a porteros de alto perfil como Guillermo Ochoa y Agustín Marchesín.

En 2023 fue cedido a Venados FC de la Liga de Expansión MX y posteriormente a Querétaro FC, donde debutó en Liga MX el 14 de julio de 2023. Con Gallos Blancos tuvo actuaciones destacadas, especialmente en la Leagues Cup 2023, torneo en el que se convirtió en una de las figuras del equipo.

Para el Apertura 2024 fue fichado por Tigres UANL, donde tuvo participación limitada debido a la titularidad de Nahuel Guzmán. En enero de 2026 se concretó su regreso al Club América, inicialmente como tercer portero del plantel.

¿Qué edad tiene Fernando Tapia?

Fernando Tapia nació el 17 de junio de 2001 en Villahermosa, Tabasco, por lo que en 2026 tiene 25 años.

¿Fernando Tapia tiene esposa?

Fernando Tapia mantiene su vida personal en privado, por lo que no se conoce información pública sobre una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Tapia?

Fernando Tapia es Géminis, signo de aire asociado con la adaptabilidad, comunicación y versatilidad.

¿Fernando Tapia tiene hijos?

No existe información oficial sobre hijos de Fernando Tapia y el futbolista no ha realizado declaraciones públicas al respecto.

¿Qué estudió Fernando Tapia?

Fernando Tapia ha priorizado su desarrollo como futbolista profesional, por lo que no se tiene registro de estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Fernando Tapia?

Fernando Tapia Méndez ha desarrollado su carrera exclusivamente como futbolista profesional, con experiencia en clubes de la Liga MX y selecciones juveniles de México: