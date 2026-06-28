Un compatriota de Lumumba Vea fue el encargado de retomar su protesta durante el partido Congo vs Uzbekistán del Mundial 2026, el cual se jugó en el estadio de Atlanta, en Estados Unidos.

Esto debido a que autoridades de Estados Unidos le negaron la visa a Lumumba Vea, por lo que no pudo acudir a dicho país para alentar a su selección en los partidos del Mundial 2026.

Protesta de Lumumba Vea estuvo presente durante el partido Congo vs Uzbekistán en Estados Unidos

El partido Congo vs Uzbekistán del Mundial 2026, celebrado el sábado 27 de junio en Estados Unidos, contó con un aficionado muy especial en las gradas.

Ante la ausencia de Lumumba Vea, uno de sus compatriotas no se olvidó de él y retomó su legado, replicando la protesta que lleva haciendo desde 2013.

Las cámaras del estadio de Atlanta, en Estados Unidos, lograron captar cómo este aficionado de la República Democrática del Congo realizó la misma pose inmóvil de Lumumba Vea.

Este aficionado lo hizo a su propio estilo, toda vez que el activista lo realiza vestido con colores tradicionales de su país, mientras que él lo hizo con una vestimenta diferente.

En redes sociales miles de usuarios manifestaron que esta acción representa todo un símbolo de resistencia, recordando la lucha social que Lumumba Vea ha mantenido ya por más de una década.

El activista recrea la pose de Patrice Lumumba, quien fuera líder de la independencia congoleña.