A primera hora de este sábado 27 de diciembre, tiempo del Centro de México, se llevó a cabo la pelea de Naoya Inoue vs Alan Picasso, función estelar para el cierre de año donde el japonés puso en juego sus campeonatos.

La pelea se llevó a cabo en la ciudad de Riad en Arabia Saudita por eso los mexicanos que estaban atentos de lo que hacía su compatriota Alan Picasso tuvieron que madrugar para no perderse ningún detalle de una de las peleas más esperadas del año.

Para el nacido en la Ciudad de México, esta pelea representó la oportunidad con la que siempre había soñado ya que enfrente tuvo a uno de los mejores libra por libra del mundo, ambos pugilistas llegaron con el invicto en sus esquinas.

¿Cómo quedó Inoue vs Picasso? La pelea más esperadas del año

Esta mañana se llevó a cabo una de las peleas más esperadas del año: la de Naoya Inoue vs Alan Picasso, en donde el japonés dio una muestra clara de por qué es uno de los mejores libra por libra del mundo y retuvo sus cinturones.

Inoue dominó la mayor parte del combate ante un Picasso que presionó por momentos pero no lo suficiente para poner en aprietos a su rival, manteniendo continuamente la guardia bien cerrada ante un Naoya que conectó golpes desde todos los ángulos.

En todo momento del encuentro el japonés impuso su ritmo y mostró su habitual precisión en el golpeo por lo que al final de los 12 asaltos no hubo dudas de su victoria por decisión unánime para sostener su categoría de campeón indiscutido en peso supergallo.

¿Qué títulos estaban en juego en la pelea Inoue vs Picasso?

Naoya Inoue, el campeón indiscutible de la división de supergallo, retuvo sus cinturones tras imponerse por decisión unánime al mexicano Alan Picasso en el combate estelar disputado en Riad, Arabia Saudita.

De manera que el japonés conservó los cuatro títulos de la categoría que estuvieron en juego: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A pesar de la derrota, para Picasso de apenas 25 años el combate representa un logro significativo y deja una sensación muy positiva para lo que resta de su carrera en donde es considerado uno de los mayores prospectos para el boxeo mexicano.