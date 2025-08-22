El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), liderado por Mauricio Sulaimán, le envió un inesperado regalo a la streamer Alana Flores.

El regalo del CMB para Alana Flores llegó luego de la victoria de la streamer en el evento Supernova Strikers donde venció a Gala Montes. Se trata de una pulsera en forma de cinturón oficial, mismo que fue recibido con entusiasmo por la influencer.

Aunque no se trata de un título oficial del CMB, el accesorio que le regalaron a Alana Flores tiene un valor simbólico dentro del mundo del boxeo, pues así lo hizo ver la streamer en un video.

“Esto es un cinturón oficial de la CMB. Es miniatura, sí, pero no es cualquier tipo de cinturón”, afirmó Alana Flores sobre el inesperado regalo que recibió.

El inesperado regalo del CMB para Alana Flores

Alana Flores explicó cómo fue que recibió el inesperado regalo del CMB, pues aclaró que desconoce si la pulsera en forma de cinturón la recibieron todos los participantes del evento Supernova Strikers.

“Se acercaron los de la CMB y me dijeron que me lo habían traído para mí. No estoy segura si se lo dieron a todos, creo que no. Capaz y sí, pero esa es la historia de esta pulsera”, mencionó Alana Flores en un stream.

🔥 ¡Alana Flores se corona en el ring digital! 🇲🇽🎮🥊



La streamer mexicana Alana Flores se lució en el evento Supernova Strikers el pasado 17 de agosto, donde derrotó a la actriz Gala Montes 💥🎭. Como premio, el CMB le entregó un cinturón miniatura que la consagra como campeo… pic.twitter.com/myhBMrvX8v — BoxeoMundial.com (@BoxeoMundial) August 21, 2025

Cabe mencionar que Alana Flores no tiene entre sus planes inmediatos ser una boxeadora profesional, pero el regalo del CMB podría motivar a la streamer a pensar nuevamente su decisión.

¿Alana Flores volverá a tener acción en el ring?

Luego de la pelea contra Gala Montes en la que Alana Flores la venció de manera espectacular, la influencer recibió un reto público que encendió las redes sociales.

Al terminar el combate de Supernova Strickers, la actriz Bárbara de Regil le lanzó una propuesta directa para la próxima edición del evento: “Si Rosario me lo permite, el próximo año voy a estar allá arriba contigo”, aseguró la actriz mexicana.