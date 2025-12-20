Enfrentar al japonés Naoya Inoue será el máximo reto para el boxeador mexicano, David Picasso. Revisa qué campeonatos estarán en juego en la pelea que se realizará en Arabia.

David Picasso, quien marcha invicto en el boxeo con 32 victorias, buscaba hace tiempo un reto mayúsculo para impulsar su carrera, pero medirse a Naoya Inoue no luce nada senciilo.

Naoya Inoue vs David Picasso: ¿Qué campeonatos pondrá en juego el boxeador japonés ante el mexicano?

El sábado 27 de diciembre de 2025, el japonés Naoya Inoue pondrá en juego sus cuatro campeonatos de peso supergallo contra el mexicano David Picasso.

Naoya Inoue vs David Picasso: Campeonatos Mundiales WBC, WBA, IBF y WBO del peso supergallo.

¿Cuándo y dónde pelea el mexicano David Picasso vs Naoya Inoue?

El 27 de diciembre de 2025 es la peligrosa pelea para el boxeador mexicano, David Picasso, con el japonés Naoya Inoue.

La Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita, será el escenario donde el japonés Naoya Inoue, encabezará la cartelera The Ring V: Night of the Samurai ante el boxeador mexicano, David Picasso.

Pelea: Naoya Inoue vs David Picasso

Fecha: Sábado 27 de diciembre de 2025

Horario: Aproximadamente 7 am, tiempo del centro de México

Sede: Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita

Transmisión: DAZN

¿Cómo llega Naoya Inoue a su pelea contra el mexicano David Picasso?

Naoya Inoue venció a Murodjon Akhmadaliev en septiembre pasado, para mantenerse como campeón insdiscutido del peso supergallo, que pondrá en juego ante el mexicano David Picasso.

Con 31 peleas ganadas hasta el momento, Naoya Inoue no conoce aún la derrota como profesional del boxeo.

Naoya Inoue ha enfrentado a lo mejor del boxeo en su categoría, pero no se confía de cara a la pelea contra el mexicano, David Picasso.

“Es un peleador muy agresivo. No va a ser un combate fácil, pero daré lo mejor de mí. Este evento es un escaparate a nivel mundial, así que estoy decidido a darlo todo”, advirtió Naoya Inoue.

¿Cómo llega el mexicano David Picasso a la pelea contra Naoya Inoue?

David Picasso, el boxeador mexicano que retará a Naoya Inoue, suma 32 peleas como profesional, en las que aún no conoce la derrota.

El boxeador nacido en la Ciudad de México, suma 17 peleas ganadas por la vía del nocaut, y aunque no ha perdido, tiene un combate empatado.

Esta es la cartelera completa de la función The Ring V: Night of the Samurai: