El Real Sociedad vs FC Barcelona fue el penúltimo partido de la Jornada 20 de LaLiga, juego de relevancia para los culés que buscaban sacar un resultado favorable para tomar distancia del Real Madrid.

Con el triunfo de los merengues ante el Levante acortaron distancias en la tabla general y se pusieron a solo un punto del Barca, por lo que los blaugranas debían sumar unidades este fin de semana para quitarse la presión del Madrid.

Pero el planteamiento no le funcionó a Hansi Flick y terminaron cayendo 2-1 en su visita a la Real Sociedad dejando así puntos importantes en el camino por lo que la competencia por el liderato sigue más que viva.

¿Cómo quedó el Real Sociedad vs FC Barcelona? Los culés caen en LaLiga

La Real Sociedad dio la sorpresa ante el FC Barcelona al derrotar 2-1 a los culés en el penúltimo partido de la Jornada 20 de LaLiga, resultado con el que los dirigidos por Hansi Flick se quedaron con 49 puntos.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador para los locales al minuto 32 del partido, gol que se vio envuelto en una polémica por una posible falta en la jugada.

Al minuto 70, Marcus Rashford empató las cifras para los blaugranas pero solo 1 minuto les duró el festejo ya que al 71′, Goncalo Guedes puso el 2-1 definitivo.

¿Cuándo volverá a jugar el FC Barcelona en LaLiga?

El FC Barcelona perdió 2-1 ante la Real Sociedad y aunque como líderes en LaLiga solo le lleva un punto de ventaja al Real Madrid que con su triunfo ante el Levante escaló a 48 unidades y es segundo de la clasificación.

Por lo que desde ya los dirigidos por Hansi Flick deberán cambiar el chip ya que esta semana tendrán doble actividad: en Champions League y en LaLiga.

Su siguiente partido en el campeonato español será ante el Real Oviedo el próximo domingo 25 de enero a las 9:15am, tiempo del Centro de México donde buscarán tomar distancia de los merengues.