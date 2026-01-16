Una figura del FC Barcelona podría decir adiós antes de que se termine la temporada, pues este futbolista necesita sumar minutos con urgencia.

Hablamos de Marc-André ter Stegen, portero que lleva 12 años en el FC Barcelona, pero que en las últimas temporadas perdió la titularidad por lesiones.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el arquero no quiere quedar fuera por falta de minutos por lo que ya negocia su llegada a otro equipo.

Figura del FC Barcelona estaría muy cerca de decir adiós

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, Marc-André ter Stegen estaría cerca de cerrar su fichaje a Girona, equipo que también compite LaLiga.

Ter Stegen está compitiendo por un puesto con la Selección de Alemania para el Mundial 2026 y en el FC Barcelona no tiene minutos de juego.

Su llegada a Girona podría impulsarlo a ser uno de los elegidos, por lo que el portero ya le dio el sí a la institución.

El alemán llegaría en calidad de préstamo por lo que resta de la temporada y solo quedarían arreglar algunos temas para que se concrete el fichaje.

Marc-André ter Stegen dejaría el FC Barcelona (Captura de pantalla)

¿Cuánto pagará Girona al FC Barcelona por Marc-André ter Stegen?

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, Girona pagará al FC Barcelona menos de un millón de euros (20 millones de pesos mexicanos) por Marc-André ter Stegen.

Además, el FC Barcelona cubrirá el 90% del salario de Marc-André ter Stegen, dando todas las facilidades para que se concrete el traspaso.

Con esto, el arquero alemán se alista para pelear por un lugar en el Mundial 2026.