FC Barcelona y Athletic se midieron en la semifinal de la Supercopa de España 2026, un duelo en el que el equipo culé buscaba volver al partido por el trofeo del torneo que se disputa en Arabia Saudita.

El FC Barcelona llegó como amplio favorito para clasificar a la Final de la Supercopa de España 2026, y avanzó de manera espectacular.

FC Barcelona vs Athletic: ¿Cómo quedó la semifinal de la Supercopa de España 2026?

El FC Barcelona aplastó 5-0 al Athletic en la semifinal de la Supercopa de España 2026, el miércoles 7 de enero en Arabia Saudita.

El domingo 11 de enero, el FC Barcelona enfrentará al ganador del partido semifinal Atlético de Madrid vs Real Madrid.

Así fue la victoria del FC Barcelona sobre Athletic en la semifinal de la Supercopa de España 2026

El FC Barcelona, líder de LaLiga, no falló en el pronóstico que lo ponía como favorito para llegar a la Final de la Supercopa de España 2026.

Sin Lamine Yamal de inicio en la cancha, el FC Barcelona paseó en la cancha al Athletic.

El dominio del FC Barcelona dio resultados al minuto 22, cuando Ferrán Torres aprovechó un balón en el área del Athletic para mandarlo al fondo de las redes rivales.

0cho minutos más tarde, Fermín López volvió a aparecer y remató con zurdazo marcando el 2-0 del FC Barcelona.

La goleada del FC Barcelona sobre Athletic en la Supercopa de España 2026

Sin oposición real, al minuto 34, Roony Bardghji apuntó su nombre en el marcador con el 3-0 a favor del FC Barcelona, gracias a un error del portero del Athletic, Unai Simón.

Rapinha hizo el cuarto y quinto gol a favor del FC Barcelona.

Goles del FC Barcelona vs Atheltic:

Minuto 22: Ferrán Torres a pase de Fermin anota el 1-0

Minuto 30: Fermin anota el 2-0 a pase de Rapinha

Minuto 34: Roony Bardghji en jugada individual marcó el 3-0

Minuto 38: Rapinha clavó el 4-0 a favor del FC Barcelona

Minuto 52: Rapinha suma su segundo gol; el 5-0 culé

¿Cuál es el equipo más ganador de la Supercopa de España?

El FC Barcelona busca poner más distancia respecto al Real Madrid, como el equipo más ganador de la Supercopa de España.

Si el Real Maadrid avanza a la Final el jueves 8 de enero, se repetirá el duelo que ganó el FC Barcelona en el 2025.

Esta es la lista de máximos ganadores de la Supercopa de España: