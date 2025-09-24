El AZ Alkmaar de Mateo Chávez volvió a la acción en partido pendiente de la Jornada 3 e la Eredivisie; te contamos cómo le fue al equipo del futbolista mexicano.

Complicado partido enfrentó el AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Jornada 3, cita en la que recibió la visita del Zwolle.

¿Cómo le fue a Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Jornada 3 de la Eredivisie?

Mateo Chávez no arrancó como titular con el AZ Alkmaar en la Jornada 3 de la Eredivisie, partido en el que recibieron en su canchaal Zwolle.

El tiempo transcurrió y Mateo Chávez no entró al partido AZ Alkmaar vs Zwolle, situación que se ha repetido en los últimos partidos de su equipo en la Eredivisie.

Mateo Chávez no ha jugado en los cuatro partido más reciente del AZ Alkmaar en la Eredivisie, por lo que suma menos de treinta minutos en la cancha, mismos que logró en los primeros juegos del torneo.

¿Cómo quedó AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Jornada 3 de la Eredivisie?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez mantuvo su paso invicto en la temporada de la Eredivisie saliendo con un punto de su cancha ante el Zwolle, en partido pendiente de la Jornada 3 de la competencia.

El AZ Alkmaar empató 2-2 con el Zwolle, dejando ir la ventaja en dos ocasiones.

Aunque el AZ Alkmmar se adelantó en el marcador, 1-0 Y 2-1, en ambas circunstanus el Zwolle logró empatarlo.

Con el empate logrado en el partido pendiente de la Jornada 3 de la Eredivisie, el AZ Alkmaar llegó a 12 puntos en el cuarto lugar de la competencia.

¿Cuándo vuelve a jugar el AZ Alkmaar de Mateo Chávez?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez volverá a jugar el domingo 28 de septiembre, en partido de la Jornada 7 de la Eredivisie.

El NEC recibirá al AZ Alkmaar, partido en el que el mexicano Mateo Chávez podría volver a tener minutos, algo que le urge al exdefensa de la Chivas.

Mateo Chávez logró ser convocado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana, en gran medida por su partida al futbol europeo, pero si no ve mucha acción podría quedarse fuera del Mundial 2026.