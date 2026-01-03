Aunque apenas fue presentado hace algunas horas con el Celtic, Julián Araujo ya debutó en el futbol de Escocia y lo hizo en un duelo de alto calibre.

Celtic recibió a Rangers en una edición más del Clásico del futbol de Escocia, el cual fue el escenario perfecto para que Julián Araujo jugara sus primeros minutos.

Sin embargo, el debut del mexicano vino acompañado de una dura derrota para su equipo, pues el marcador final fue de 1-3.

Julián Araujo debutó con Celtic en el futbol de Escocia

El debut de Julián Araujo con el Celtic llegó antes de lo esperado y en el escenario más exigente posible. El mexicano sumó sus primeros minutos en el clásico ante Rangers.

Aunque no arrancó como titular, la presencia de Julián Araujo en la convocatoria ya dejaba ver la confianza del cuerpo técnico del Celtic en su adaptación inmediata.

El equipo del mexicano inició dominando el encuentro, sin embargo, todo cambió en la segunda parte con la remontada de los visitantes.

Al minuto 68, y con el marcador ya cuesta arriba, Wilfried Nancy volteó a la banca y decidió darle ingreso al futbolista mexicano que jugó poco más de 20 minutos.

Así fue el debut de Julián Araujo (captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora será el próximo partido de Julián Araujo con el Celtic?

Julián Araujo, jugador que ha sido convocado por la Selección Mexicana, ya tiene fecha y hora para su próximo duelo con el Celtic en el futbol de Escocia.

Con el objetivo de sumar puntos en casa, Celtic recibirá a Dundee United FC el sábado 10 de enero a las 09:00 horas, tiempo del centro de México.