El seleccionado mexicano, Julián Araujo, se hizo un tatuaje que cubre toda la espalda, un gesto para honrar a sus padres inmigrantes en medio de la tensión generalizada por la hostilidad del gobierno de Donald Trump con los migrantes.

El gobierno de Estados Unidos ha presumido su trabajo en la detención y deportación de migrantes, redadas masivas que han derivado en decenas de pronunciaciones. Julián Araujo no se quedó atrás y mandó un brutal mensaje.

El elemento de la Selección Mexicana y actual jugador del Bournemouth de la Premier League, se hizo un tatuaje que le cubre toda la espalda y en el que resalta la frase: “Hijo de inmigrantes”.

Foto del impactante tatuaje de Julián Araujo

A través de su cuenta de Instagram, Julián Araujo compartió la imagen de su nuevo tatuaje, el seleccionado mexicano se plasmó el rostro de sus padres, junto a la bandera mexicana y dos contundentes frases: “Hijo de inmigrantes” y “Sangre mexicana”.

Julián Araujo nació y creció en Estados Unidos, pero es hijo de mexicanos y desde el 2021 defiende la casaca del Tricolor.

Tatuaje de Julián Araujo. (Montserrat Téllez / SDPDeportes)

¿Quién es Julián Araujo, seleccionado mexicano de 23 años de edad?

Julián Araujo ha llamado poderosamente la atención en las últimas horas, pues se realizó un brutal tatuaje en el que honra su sangre mexicana y se dice “hijo de inmigrantes”, en medio de la tensión que se vive en Estados Unidos por las deportaciones masivas de migrantes.

De padres mexicanos, Julián Araujo nació un 13 de agosto del 2001 en Lompoc, California, Estados Unidos.

Los inicios de Julián Araujo fueron en el futbol de Estados Unidos con el Barça Academy; más tarde se unió a las inferiores del LA Galaxy, donde escaló categorías hasta irrumpir en el primer equipo.

El salto a Europa llegó en el 2023 cuando se unió al FC Barcelona. El mexicano no sumó minutos con el primer equipo en competencias oficiales; en agosto del 2023 fue cedido a Las Palmas y un año después, lo vendieron al Bournemouth de la Premier League.

A nivel selección, Julián Araujo jugó con las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 23 de Estados Unidos. Sin embargo, en 2021 se unió a la Selección Mexicana.

El mexicano ha jugado 16 partidos con el Tricolor; formó parte de las plantilla que se consagró campeona en la Copa Oro 2025 tras vencer a Estados Unidos en la final.