El mercado invernal de fichajes ya inició y los equipos no pierden el tiempo para anunciar a sus nuevas figuras, tal es el caso del Celtic, quien acaba de anunciar la contratación del mexicano, Julián Araujo.

Julián Araujo, quien militaba en el Bournemouth de la Premier League desde la temporada pasada, no tenía muchos minutos, por lo que ahora con el Celtic de Escocia buscará consolidarse para ser considerado rumbo al Mundial 2026.

La llegada de Julián Araujo al Celtic es la segunda aventura de un mexicano en el equipo escocés, ya que después del Mundial 2010, Efraín Juárez se unió a las filas del club, aunque su estancia no fue por mucho tiempo.

Julián Araujo ya es jugador del Celtic; podría debuta en el Super Clásico ante el Rangers

Julián Araujo realizó el viaje de Inglaterra a Escocia para cerrar su fichaje con el Celtic y según reportes, el mexicano llegó al club debido a que el DT Wilfried Nancy conoce al jugador porque sigue de cerca el futbol estadounidense, justamente de donde salió el mexicano.

Fue a través de sus redes sociales que el Celtic reveló la noticia de que Julián Araujo se une a sus filas con el objetivo de seguir peleando en los primeros puestos de la liga de Escocia.

“Estamos encantados de confirmar que Julián Araujo se ha unido a Celtic FC cedido hasta el final de la temporada desde la AFC Bournemouth. ¡Bienvenido al Celtic, Julián!”, escribió el club.

“Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y estoy deseando empezar y trabajar duro con los demás jugadores para que nuestra afición tenga éxito”, dijo por su parte el jugador tras fichar con el Celtic.

¿Cuándo debutará Julián Araujo con el Celtic?

Luego de que Julián Araujo fue anunciado como nuevo jugador del Celtic, se espera que de inmediato se una a los entrenamientos con la plantilla completa.

Se espera que Julián Araujo pueda tener minutos este fin de semana cuando el Celtic se mida a su máximo rival, el Rangers.