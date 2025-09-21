Julián Araujo no la pasa nada bien con el Bournemouth y lo más seguro es que tenga los días contados en la Premier League, pues el mexicano no juega con su equipo desde hace un tiempo.

Prácticamente es un hecho que Julián Araujo no seguirá con el Bournemouth para la próxima temporada 2026 de la Premier League debido a que actualmente no suma ni un minuto en la liga inglesa y es casi seguro que no es del agrado del DT del conjunto inglés.

El lateral derecho mexicano no juega con el Bournemouth desde que fue expulsado en la Carabao Cup el pasado 26 de agosto y hoy ni siquiera fue convocado para el partido contra Newcastle.

¿Afición del Bournemouth no quiere a Julián Araujo en el equipo de la Premier League?

Desde su llegada al Bournemouth hace un año, Julián Araujo no ha tenido regularidad y continuidad en la Premier League, y cuando ha tenido oportunidad para ganarse el puesto, el lateral mexicano no lo ha aprovechado.

En las oportunidades que le ha brindado el DT del Bournemouth, Julián Araujo ha entrado más que nada por rotación o lesión que ha sufrido algún compañero, en vez de que haya una confianza plena en el entrenador.

Julián Araujo 🇲🇽 (24) no la está pasando bien con Bournemouth y seguramente tiene sus días contados en la Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. El LD mexicano no juega desde hace prácticamente un mes que fue expulsado en Carabao Cup (26 agosto). En Liga no suma ni un solo minuto luego de cinco… pic.twitter.com/kMOL5P2A01 — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 21, 2025

A esto se le suma que la afición del equipo inglés no lo quiere más en el equipo y esto se vio muy marcado en su última participación cuando disputó un partido de la Carabao Cup, pues en ese encuentro contra el Brentford salió expulsado y los fans pidieron de inmediato su salida.

Desde “me da esperanzas de llegar a ser futbolista” a “el peor lateral que vi en mi vida”, pasando por “es un jugador para la MLS y no para Europa” y “una de las peores actuaciones de un jugador nuestro en los últimos años”, los fanáticos del Bournemouth descargaron su enojo contra Julián Araujo en las redes sociales, con expresiones un tanto desafortunadas para el mexicano.

¿Qué sigue para el Bournemouth y Julián Araujo en la Premier League?

Actualmente, el Bournemouth marcha cuarto de la clasificación general de la Premier League con 10 puntos.

El próximo juego del equipo de Julián Araujo será el 27 de septiembre ante el Leeds, por lo que se espera que el mexicano pueda tener participación con el conjunto inglés.