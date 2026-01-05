El defensa mexicano, Julián Araujo, debutó oficialmente hace unos días con el Celtic en el partido que su equipo enfrentó a los Rangers, en el Clásico de la Scottish Premiership y pese a tener minutos, su entrenador fue despedido tras el encuentro.

Los primeros minutos de Julián Araujo con el Celtic no fueron como él esperaba, ya que entró de cambio a los 70 minutos de tiempo corrido, pero poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo ante el Rangers, por lo que se mantienen en la segunda posición de la tabla general, detrás del líder Heart Of Midlothian.

Se espera que la decisión del mexicano de defender la playera del Celtic, el club más ganador de esa liga, sirva para consolidarse en este año mundialista y pueda ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Malas noticias para Julián Araujo: Celtic anuncia salida de su entrenador

Luego de la derrota del Celtic ante el Rangers, el club de Julián Araujo tomó la decisión de despedir a su DT, Wilfred Nancy, quien venía de perder seis de los ocho partidos que ha dirigido, entre ellos el Clásico de Escocia.

Wilfred Nancy, quien era DT de Julián Araujo, había firmado un contrato de dos años y medio con el Celtic a principios de diciembre, cuando sustituyó al técnico interino Martin O’Neill, que venía de ganar siete de ocho partidos.

Su llegada al cargo no resultó como esperaba y se convirtió en el primer entrenador en la historia del club escocés en caer derrotado en sus dos primeros partidos, además de perder cuatro consecutivos, algo que no ocurría desde 1978.

¿Cómo se encuentra el Celtic en la liga de Escocia?

El Celtic de Julián Araujo es segundo de la liga de Escocia y se encuentra a seis puntos de distancia del Hearts, por lo que aún tiene oportunidades para llevarse el campeonato de liga.

Cabe mencionar que el club escocés también anunció el despido de Paul Tisdale, quien fungía como director deportivo.