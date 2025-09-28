Terminó el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda. Isaac del Toro compitió con los mejores mundo, y después de la brutal carrera de más de 260 kilómetros, quedó dentro del top 10.

Específicamente, Isaac del Toro finalizó séptimo en el Mundial de Ciclismo de Ruta. A menos de 100 km atacó a Tadej Pogacar para pelear el primer lugar, pero el mexicano no le aguantó el ritmo al que después se proclamó campeón.

Este es el mejor resultado para un mexicano en esta competencia. Increíble lo hecho por Del Toro a sus 21 años.

The moment Isaac had to let Tadej go 😓🥲



You made us DREAM today, and that’s the most important thing 😍👏👏👏🇲🇽🇲🇽🇲🇽



pic.twitter.com/dsgO40OZLZ — Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) September 28, 2025

Noticia en desarrollo, en breve más información