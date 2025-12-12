El Toluca es el tercer equipo con más campeonatos en la Liga MX. Revisa todas las finales ganadas como local por los Diablos Rojos en torneos cortos.

Final Liga MX 2025: Todas las finales ganadas como local por Toluca en torneos cortos

Siete finales ha ganado Toluca como local en la era de torneos cortos de la Liga MX, situación que se le vuelve a presentar ante Tigres en la Final del Apertura 2025.

La final del Clausura 2025 es la más reciente que ha ganado en torneos cortos el Toluca, lo hizo venciendo al América en el Estadio Nemesio Diez.

En el verano 98 dio inicio la época dorada de Toluca en torneos cortos, cuando fue superlider y venció en la final, jugando como local a Necaxa.

El Nemesio Diez, casa del Toluca, vio a los Diablos Rojos ganar su quinta Liga MX venciendo al Atlas en penaltis.

El Toluca suma otra final ganada como local con goleada en la Liga MX

En el año 2000, Toluca ganó otra final de la Liga MX como local en torneos cortos, con goleada en de 7-1a Santos Laguna.

Monarcas Morelia se sumó a la lista de víctimas del Toluca en torneos cortos de la Liga MX, en el Aapertura de 2002.

Cruz Azul cae en la final del Apertura 2028 de Liga Mx con Toluca

Hernán Cristante se vistió de héroe con Toluca en la final del Apertura 2008, al atajar el penalti del campeonato sobre Cruz Azul, para celebrar de nueva cuenta como local en torneos cortos.

El campeonato más reciente de Toluca en torneos cortos también fue como local, bajo la dirección de José Manuel de la Torre derrotó a Santos.

Los títulos de Toluca jugando como local en torneos cortos de Liga MX

Verano 1998 |Toluca vs Necaxa | Estadio Nemesio Diez Verano 1999 | Toluca vs Atlas | Estadio Nemesio Diez Verano 2000 | Toluca vs Santos | Estadio Nemesio Diez Apertura 2002 |Toluca vs Morelia | Estadio Nemesio Diez Apertura 2008 | Toluca vs Cruz Azul | Estadio Nemesio Diez Bicentenario 2010 | Toluca vs Santos | Estadio Nemesio Diez Clausura 2025 | Toluca vs América | Estadio Nemesio Diez

Final Liga MX 2025: Esto necesita Toluca para ganar su doceavo campeonato

Toluca necesita al menos empatar el marcador global de la Final de la Liga MX, para mantener la esperanza de sumar su doceavo campeonato en el futbol mexicano.

El partido de ida de la Final de la Liga MX fue ganado 1-0 por Tigres sobre Toluca.

Estos son algunos de los resultados que le daría el campeonato a Toluca en la Liga MX:

Toluca 2-0 Tigres

Toluca 3-1 Tigres

Toluca 4-2 Tigres

Toluca 5- 3 Tigres

El equipo que ha ganado más finales de Liga MX en los torneos cortos

Toluca busca ser el equipo que más finales de la Liga MX ha ganado como local en la era de torneos cortos.

Toluca está empatado (7 campeonatos) con América en finales ganadas como local, en la era de torneos cortos de la Liga MX.