Minnesota vs Atlante juegan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 18:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Minnesota vs Atlante
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV
Minnesota vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Minnesota vs Atlante.
Minnesota vs Atlante: Horario para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El partido Minnesota vs Atlante podrá verse a través de Apple TV a las 18:30 horas.
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- Partido: Minnesota vs Atlante
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Minnesota y Atlante a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Minnesota suma un punto en la Leagues Cup 2026 y llega eliminado del torneo al partido contra Atlante.
Atlante tiene 3 puntos y un triunfo le daría la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, aunque dependería de otros resultados para conseguirlo.