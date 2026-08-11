Minnesota vs Atlante juegan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 18:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Minnesota vs Atlante

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Field

Transmisión: Apple TV

Minnesota vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Minnesota vs Atlante.

Minnesota vs Atlante: Horario para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El partido Minnesota vs Atlante podrá verse a través de Apple TV a las 18:30 horas.

Partido: Minnesota vs Atlante

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allianz Field

Transmisión: Apple TV

Atlante está obligado a vencer al Minnesota en la Leagues Cup 2026 (Jimmy Ma / Jimmy Ma)

¿Cómo llegan Minnesota y Atlante a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Minnesota suma un punto en la Leagues Cup 2026 y llega eliminado del torneo al partido contra Atlante.

Atlante tiene 3 puntos y un triunfo le daría la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, aunque dependería de otros resultados para conseguirlo.