Debido a que los últimos duelos entre el Cruz Azul y el Club Pumas han sido más que dramáticos, Andrés Lillini , técnico del Universidad Nacional, espera que este de la Concacaf Liga de Campeones: “No me haga sufrir”.

Cementeros y universitarios juegan mañana martes el duelo de ida por las semifinales de la Concacaf Liga de Campeones.

El entrenador argentino, no quiere que se le acelere el corazón, por lo emocionante que se ponen estos partidos. “Son duelos atractivos contra Cruz Azul porque ambos queremos ganar y no especulamos. Ojalá que no se nos pare el corazón”.

El partido lo ve de inicio, “como una cosa cerrada, de mucho estudio al inicio y después seguramente se abrirán los espacios.Espero poder ganar, pero sin sufrir”.

Club Pumas: Lillini advierte que pondrá a su mejor cuadro

El Club Pumas, en el torneo de Liga, se encuentra ubicado en el décimo lugar de la tabla, por lo que tiene urgencia de mostrar cara en dos torneos.

Andrés Lillini, técnico de los felinos, aseguró que irá con lo mejor que tiene en el duelo que se desarrollará en el cancha del estadio Olímpico Universitario:

“Vamos con toda la carne al asador. Es una hermosa oportunidad estar en esta hermosa competencia. Este grupo se ganó estar aquí, así que iremos con lo mejor que tenemos”.

Por esa razón en el cuadro principal: “ No habrá grandes cambios, sólo hay que mejorar nuestras formas de juego”.

Club Pumas (David Leah / Mexsport)

Club Pumas: No quiere revanchas ante Cruz Azul

Los juegos entre Cruz Azul y el Club Pumas han aumentado la rivalidad entre ambos cuadros. En el último juego los cementeros salieron con la victoria, así que hay cuentas que saldar.

Aunque Andrés Lillini, entrenador de los felinos, no le da mucha importancia a eso: “No tiene peso lo que jugamos con Cruz Azul antes, ni a favor ni en contra”.