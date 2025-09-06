Paraguay vivió durante la semana que pasó un hecho histórico toda vez que después de 15 años lograron clasificarse a la Copa del Mundo, por lo que el Mundial 2026 marcará su regreso a la máxima justa futbolística, cosa que el pueblo guaraní celebró en grande y en medio de los festejos, resaltó el hecho de que un reportero se encontró con la hija de Salvador Cabañas.

Los festejos en las calles de Asunción se transmitieron en vivo y un reportero de la cadena Tigo Sports entrevistaba aficionados. Fue ahí donde casualmente se encontró con Mía Cabañas, hija de Salvador Cabañas, quien fuera referente tanto de Paraguay como del Club América y que no pudo jugar la última Copa del Mundo de Paraguay por el atentado que sufrió. Hoy, sus seres queridos celebran el pase al Mundial 2026.

“Le diría que me hubiera gustado verlo jugar, sería muy lindo”, dijo Mía Cabañas, quien se encontraba en la celebración con su mejor amiga, quien fue la que se encargó de revelarle al periodista la identidad de la que inicialmente era una aficionada más en las celebraciones por el pase a la Copa del Mundo.

Paraguay está de regreso en un Mundial

Paraguay está de regreso en un Mundial luego de tres ediciones que se perdieron toda vez que no asistieron a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Incluso, al arranque de esta eliminatoria de Conmebol parecían destinados a un nuevo fracaso, pero de la mano del técnico Gustavo Alfaro, todo cambió para ellos.

Desde que Alfaro tomó las riendas de la Selección de Paraguay, la Albirroja perdió solamente un partido de 11 y le ganó tanto a Brasil como a Argentina. A falta de una jornada para terminar las eliminatorias para el Mundial, se encuentran en el sexto jugar y una combinación de resultados podría hacerlos terminar incluso en el segundo puesto.

Sin lugar a dudas, este ha sido un proceso histórico para una de las selecciones representativas de Sudamérica que había caído en una crisis futbolística severa que los alejó de la competencia más importante del futbol a nivel internacional.

🇵🇾¡LA HIJA DEL CHAVA!



Nos encontramos con Mia Cabañas, la hija de Salvador Cabañas en el Panteón Nacional de los Héroes.

¿Cuándo vuelve a jugar Paraguay en las eliminatorias de Conmebol?

El último partido de la Selección de Paraguay en la presente eliminatoria de Conmebol tendrá lugar el próximo martes 9 de septiembre y será en calidad de visitante en contra de Perú, en Lima. El encuentro dará inicio en punto de las 17:30 hrs (tiempo del centro de México).

Si Paraguay gana y las selecciones de Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador pierden sus respectivos encuentros, la Albirroja tendría incluso posibilidades de subirse hasta el segundo puesto de la clasificación si la diferencia de goles se lo permite.

En todo caso, la misión está hecha y la Selección de Paraguay es, oficialmente, una de las 48 invitadas a la Copa del Mundo del 2026 a celebrarse a partir del mes de junio del año próximo.