Estrellas lucirán el mítico look de Ronaldo Nazário, la FIFA publicó divertidas fotos en sus redes sociales.

De cara a Qatar 2022, la FIFA hizo divertidos montajes de fotos en donde puso a estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con el icónico corte de Ronaldo Nazário que consiste en dejarse el fleco y cortar lo demás.

Los comentarios no se hicieron esperar pues varios fanáticos aceptaron que les gustará ver a las estrellas con el mítico corte de cabello.

Cabe recordar, que dicho estilo se hizo popular en el Mundial de Corea-Japón 2002 y miles de fanáticos copiaron su estilo y se volvió popular entre los aficionados al futbol.

En las imágenes, también se observa el montaje de Neymar, Benzema, Gareth Bale y Christian Pulisic con el icónico fleco de Ronaldo.

Messi y Cristiano (Foto: Twitter)

Ronaldo Nazário pidió perdón por su corte de pelo

Cabe recordar, que años después Ronaldo Nazário pidió disculpas a las madres que vieron a sus hijos seguir la moda que él impuso.

“Pido perdón a todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte de pelo”, aseguró.

Además, explicó el motivo de su icónico look. Y es que, Ronaldo de había lastimado antes de la semifinal contra Turquía, pero para no hablar de eso en los medios de comunicación, prefirió desviar la atención a su particular corte de cabello.

“Vi a mis compañeros de equipo y les pregunté: ‘¿Les gusta? Dijeron: ‘¡No, es horrible! Córtate esto”. Pero los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión”, agregó.

Lionel Messi por un Mundial más

El argentino, Lionel Messi enfrentará a México en su quinto Mundial, Qatar 2022. Este podría ser la última justa mundialsta a la que asista , pues para el Mundial de 2026 tendría 39 años por lo que su participación estaría en duda.

