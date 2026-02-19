Chivas vs América se verán las caras en el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 22 de febrero de 2026 y será transmitido por Prime Video.

Partido: Chivas vs América

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video

Chivas vs América: ¿Cuándo ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil?

Chivas vs América se enfrentarán el domingo 22 de febrero como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

El encuentro entre rojiblancos y azulcremas es uno de los partidos más importantes de México, pues está catalogado como el Clásico Nacional.

Chivas vs América: Hora para ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

El Chivas vs América se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México, el domingo 22 de febrero de 2026.

Chivas vs América: ¿Dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil?

El Chivas vs América será transmitido por la plataforma de Amazon Prime Video el domingo 22 de febrero a las 17 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

¿Cómo llegan Chivas y América al Clásico Nacional de Liga MX Femenil?

Chivas viene de jugar contra Atlas en la Liga MX Femenil al partido ante América, equipo que pelea por acercarse a los primeros lugares de la tabla general.

América enfrentó a Rayadas en la Jornada 9, juego que terminó 1-1, por lo que esperan sumar puntos contra Chivas para acercarse al liderato del torneo.