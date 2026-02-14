Mazatlán vs Tigres se enfrentan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil. Transmiten FOX One y Tubi el lunes 16 de febrero a las 21:10 horas.

  • Partido: Mazatlán vs Tigres
  • Fase: Jornada 9 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: FOX One y Tubi
Mazatlán vs Tigres: Día para ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil

El lunes 16 de febrero de 2026 juegan Mazatlán vs Tigres en la cancha del Estadio El Encanto, como parte de la Jornada 9 de Liga MX.

Mazatlán vs Tigres: Hora para ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil

El partido Mazatlán vs Tigres inicia a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Mazatlán vs Tigres: Canal para ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil

FOX One y Tubi transmitirán el partido Mazatlán vs Tigres en la Liga MX Femenil.

¿Cómo llegan Mazatlán y Tigres a la Jornada 9 de la Liga MX?

Mazatlán suma 11 puntos en el lugar 11 de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, previo a su partido ante las Amazonas de Tigres Femenil.

Tigres es sexto lugar con 17 unidades y parte como la escuadra favorita para ganar los tres puntos en la Jornada 9 de Liga MX Femenil.