Mazatlán vs Tigres se enfrentan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil. Transmiten FOX One y Tubi el lunes 16 de febrero a las 21:10 horas.
- Partido: Mazatlán vs Tigres
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: FOX One y Tubi
Mazatlán vs Tigres: Día para ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil
El lunes 16 de febrero de 2026 juegan Mazatlán vs Tigres en la cancha del Estadio El Encanto, como parte de la Jornada 9 de Liga MX.
Mazatlán vs Tigres: Hora para ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil
El partido Mazatlán vs Tigres inicia a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.
Mazatlán vs Tigres: Canal para ver la Jornada 9 de Liga MX Femenil
FOX One y Tubi transmitirán el partido Mazatlán vs Tigres en la Liga MX Femenil.
¿Cómo llegan Mazatlán y Tigres a la Jornada 9 de la Liga MX?
Mazatlán suma 11 puntos en el lugar 11 de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil, previo a su partido ante las Amazonas de Tigres Femenil.
Tigres es sexto lugar con 17 unidades y parte como la escuadra favorita para ganar los tres puntos en la Jornada 9 de Liga MX Femenil.