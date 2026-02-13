América vs Rayadas se enfrentarán en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 15 de febrero de 2026 y será transmitido por Canal 9, ViX y el Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: América vs Rayadas

Fase: Jornada 9

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 9, ViX y el Youtube de la Liga MX Femenil

América vs Rayadas se enfrentarán el domingo 15 de febrero como parte de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

El América vs Rayadas se jugará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, el domingo 15 de febrero de 2026.

El América vs Rayadas será transmitido por la plataforma de Canal 9, ViX y el Youtube de la Liga MX Femenil el domingo 15 de febrero a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs Rayadas: Hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil. (Christian Torres Chavez / Christian Torres Chavez)

¿Cómo llegan América y Rayadas al partido de la Liga MX Femenil?

América llega como el segundo lugar de la tabla general de la Liga MX Femenil ante Rayadas, quien es líder del torneo Clausura 2026.

Triunfo sobre Cruz Azul con marcador 1-2, llevó a América a 20 puntos, luego de 8 partidos disputados en la competición.

Rayadas derrotó 2-0 a Toluca en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil para quedarse con 22 puntos y amarrar el liderato de la tabla de posiciones.