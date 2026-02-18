Rayadas vs San Luis se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 21 de febrero de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: Rayadas vs San Luis

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

Rayadas vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

Rayadas vs San Luis se enfrentarán el sábado 21 de febrero como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs San Luis: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

El Rayadas vs San Luis se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México, el sábado 21 de febrero de 2026.

Rayadas vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

El Rayadas vs San Luis será transmitido por la plataforma de ViX y Youtube de la Liga MX Femenil el sábado 21 de febrero a las 17 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.

Partido: Rayadas vs San Luis

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

Rayadas vs San Luis: Hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil. (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

¿Cómo llegan Rayadas y San Luis al partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

Rayadas llega a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil luego de jugar contra América, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra San Luis.

San Luis, por su parte, enfrentó al Querétaro en la Jornada 9, por lo que ahora tienen la mira puesta en Rayadas con el objetivo de ganar y seguir escalando posiciones en la Liga MX Femenil.