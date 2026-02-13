Chivas vs Atlas se enfrentan en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil. El partido es el lunes 16 de febrero y transmiten Amazon Prime Video, FOX y Tubi, a las 19 horas.

Partido: Chivas vs Atlas

Fase: Jornada 9 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video, Fox y Tubi

Chivas vs Atlas: Fecha para ver el Clásico Tapatío de Liga MX Femenil

El lunes 16 de febrero de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX Femenil con el partido Chivas vs Atlas, en el Clásico Nacional.

Chivas vs Atlas: Horario para ver el Clásico Tapatío de Liga MX Femenil

El partido Chivas vs Atlas inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, el lunes 16 de febrero de 2026.

Chivas vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de Liga MX Femenil?

Las señales de Amazon Prime, FOX y Tubi transmitirán el partido Chivas vs Atlas, en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil.

Casandra Montero en el Chivas Femenil vs Atlético de San Luis. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Chivas y Atlas a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil?

Chivas perdió el liderato general de la Liga MX Femenil en la Jornada 8, así que, con 19 puntos, se ubica en el cuarto lugar de la competencia.

Pumas venció a Chivas en la Jornada 8, con lo que el Rebaño Femenil fue bajado de la cima por Rayadas.

Atlas suma 22 puntos en el lugar 12 de la Liga MX Femenil, y en la Jornada 8 cayó 1-2 en la cancha de Puebla.