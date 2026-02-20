Chivas vs América se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil. El pronóstico es empate 3-3 en la cancha del Estadio Akron.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: Chivas vs América.

Chivas vs América: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido Chivas vs América es empate 3-3 en la cancha del Rebaño Femenil

Pronóstico: Chivas 3-3 América

Casandra Montero en el Chivas Femenil vs Atlético de San Luis. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Chivas vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs América, en la Jornada 10 de Liga MX Femenil.

Chivas

Portero: Blanca Félix

Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral y Samanta López

Mediocampistas: Carolina Jaramillo, Yamile Franco, Eva González y Natalia Villarreal

Delanteros: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes

América

Portera: Itzel Velasco

Defensas: Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Mariela Ramos

Mediocampistas: Gabriela García, Irene Guerrero, Nanci Antonio y Angelique Saldívar

Delanteras: Jana Gutiérrez, Scarlett Camberos y Geyse da Silva

Ángel Villacampa dio una declaración polémica luego del empate de América Femenil en Ciudad Juárez (MEXSPORT / Christian Torres Chavez)

Chivas vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Chivas vs América se enfrentarán el domingo 22 de febrero de 2026 en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, a partir de las 17 horas.

El partido se transmitirá por las plataformas de Amazon Prime Video, FOX, FOX One y Tubi.

Partido: Chivas vs América

Fase: Jornada 10 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video, FOX, FOX One y Tubi.

¿Cómo llegan Chivas y América a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

Chivas y América se ubican en el segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil.

Chivas derrotó al Atlas en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, para llegar a 22 puntos en el segundo lugar general.

En la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, América empató 1-1 con Rayadas, para ubicarse en el tercer lugar con 21 unidades.