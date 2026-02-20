Chivas vs América se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil. El pronóstico es empate 3-3 en la cancha del Estadio Akron.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: Chivas vs América.
Chivas vs América: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido Chivas vs América es empate 3-3 en la cancha del Rebaño Femenil
- Pronóstico: Chivas 3-3 América
Chivas vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs América, en la Jornada 10 de Liga MX Femenil.
Chivas
- Portero: Blanca Félix
- Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral y Samanta López
- Mediocampistas: Carolina Jaramillo, Yamile Franco, Eva González y Natalia Villarreal
- Delanteros: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes
América
- Portera: Itzel Velasco
- Defensas: Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Mariela Ramos
- Mediocampistas: Gabriela García, Irene Guerrero, Nanci Antonio y Angelique Saldívar
- Delanteras: Jana Gutiérrez, Scarlett Camberos y Geyse da Silva
Chivas vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil
Chivas vs América se enfrentarán el domingo 22 de febrero de 2026 en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, a partir de las 17 horas.
El partido se transmitirá por las plataformas de Amazon Prime Video, FOX, FOX One y Tubi.
- Partido: Chivas vs América
- Fase: Jornada 10 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, FOX, FOX One y Tubi.
¿Cómo llegan Chivas y América a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?
Chivas y América se ubican en el segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil.
Chivas derrotó al Atlas en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, para llegar a 22 puntos en el segundo lugar general.
En la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, América empató 1-1 con Rayadas, para ubicarse en el tercer lugar con 21 unidades.