Pumas vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el viernes 20 de febrero de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.
- Partido: Pumas vs Tigres
- Fase: Jornada 10
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil
Pumas vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?
Pumas vs Tigres se enfrentarán el viernes 20 de febrero como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.
Pumas vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil
El Pumas vs Tigres se jugará a las 18 horas, tiempo del centro de México, el viernes 20 de febrero de 2026.
Pumas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?
El Pumas vs Tigres será transmitido por la plataforma de ViX y Youtube de la Liga MX Femenil el viernes 20 de febrero a las 18 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.
¿Cómo llegan Pumas y Tigres al partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?
Pumas llega a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil luego de empatar ante FC Juárez, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Tigres.
Tigres, por su parte, enfrentó a Mazatlán FC en la Jornada 9, por lo que ahora tienen la mira puesta en Pumas con el objetivo de ganar y escalar posiciones en la Liga MX Femenil.