Pumas vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el viernes 20 de febrero de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: Pumas vs Tigres

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

Pumas vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Liga MX Femenil. (MexSport Agency / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Pumas y Tigres al partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

Pumas llega a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil luego de empatar ante FC Juárez, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Tigres.

Tigres, por su parte, enfrentó a Mazatlán FC en la Jornada 9, por lo que ahora tienen la mira puesta en Pumas con el objetivo de ganar y escalar posiciones en la Liga MX Femenil.