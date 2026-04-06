Chivas vs Pumas se enfrentaron en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, un partido que terminó en un dramático empate en el Estadio Akron.

Pumas dejó ir dos puntos al final del partido celebrado en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, pues tenía una ventaja de dos goles.

Marcador: Chivas 2-2 Pumas

¿Cómo quedó el Chivas vs Pumas de la Jornada 13 de la Liga MX?

Chivas y Pumas quedaron 2-2 en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, este domingo 5 de abril de 2026.

Así fue el empate de Chivas y Pumas en el Clausura 2026:

Minuto 21: Gol de Uriel Antuna

Minuto 41: Autogol de José Castillo

Minuto 70: Gol de Armando González

Minuto 90+12: Gol de Armando González

¿Cómo van Chivas y Pumas tras la Jornada 13 de la Liga MX?

Chivas es más líder que nunca tras el empate ante Pumas, ya que tiene 31 puntos, cuatro unidades más que el segundo lugar en la tabla general del Clausura 2026.

Pumas se quedó en el quinto lugar con 24 puntos, por lo que tiene amplias posibilidades de clasificar a la Liguilla de la Liga MX, así que tendrá que sumar puntos si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general.

Rivales de Chivas y Pumas en la Jornada 14 de la Liga MX

Chivas visitará a Tigres el sábado 11 de abril, como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.

Pumas, por su parte, será local en el Estadio Olímpico Universitario ante Mazatlán, que llegan de jugar contra Necaxa en la Jornada 13 de la Liga MX.