Santos vs América se enfrentaron en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX con victoria para los potosinos en el Estadio TSM.

Rayados dejó ir los tres puntos al final del partido celebrado en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Marcador: Santos 1-1 América

¿Cómo quedó el Santos vs América de la Jornada 13 de la Liga MX?

Santos y América quedaron 1-1 en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, este sábado 4 de abril de 2026.

Así fue el empate del América sobre Santos en el Clausura 2026:

Minuto 80: Gol de Alexis Gutierrez

Minuto 83: Gol de Cristian Dájome

¿Cómo van Santos y América tras la Jornada 13 de la Liga MX?

Santos se quedó con 9 puntos tras el partido y quedó ubicado en el lugar 18 de la tabla general, prácticamente eliminado de la Liguilla del Clausura 2026.

América se quedó con 18 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones, por lo que aún tiene posibilidades de clasificar a la Liguilla de la Liga MX, así que tendrá que sumar puntos si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general.

Santos recibió al América en el Estadio TSM. (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

Rivales de Santos y América en la Jornada 14 de la Liga MX

Santos visitará al Pachuca el sábado 11 de abril, como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.

América, por su parte, será local en el Estadio Banorte ante Cruz Azul, que llegan de jugar contra Pachuca en la Jornada 13 de la Liga MX.