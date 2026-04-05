Rayados vs San Luis se enfrentaron en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX con victoria para los potosinos en el Estadio BBVA.

Rayados dejó ir los tres puntos al final del partido celebrado en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Marcador: Rayados 1-2 San Luis

¿Cómo quedó el Rayados vs San Luis de la Jornada 13 de la Liga MX?

Rayados y San Luis quedaron 1-2 en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, este sábado 4 de abril de 2026.

Así fue la victoria del San Luis sobre Rayados en el Clausura 2026:

Minuto 48: Gol de Joao Pedro

Minuto 90+8: David Rodríguez

¿Cómo van Rayados y San Luis tras la Jornada 13 de la Liga MX?

Rayados se quedó con 14 puntos tras la derrota y quedó ubicado en el lugar 13 de la tabla general, por lo que complicó su pase a la Liguilla del Clausura 2026.

Rayados cae ante San Luis y complica su pase a la Liguilla. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

San Luis se acercó a los mismos puntos que Rayados, 14, por lo que tiene pocas posibilidades de clasificar a la Liguilla de la Liga MX, así que tendrá que sumar puntos si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general.

Rivales de Rayados y San Luis en la Jornada 14 de la Liga MX

Rayados visitará al Atlas el sábado 11 de abril, como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.

San Luis, por su parte, también será visitante en el Estadio Nemesio Diez ante Toluca, que llegan de jugar contra Querétaro en la Jornada 13 de la Liga MX.