Tigres Femenil vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico de victoria felina en el Estadio universitario.
Conoce las posibles alineaciones del partido Tigres Femenil vs FC Juárez que se juega el sábado 15 de agosto, como parte del Grupo A.
Tigres Femenil vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 3
El pronóstico del Tigres Femenil vs FC Juárez es triunfo con marcador de 3-1 para la escuadra regia, en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Deportes
Tigres vs FC Juárez: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Pachuca Femenil vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
Deportes
América Femenil vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
Pronóstico del partido: Tigres Femenil 3-1 FC Juárez
Tigres Femenil 3-1 FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Tigres Femenil vs FC Juárez.
Tigres Femenil
- Portera: Cecilia Santiago
- Defensas: Greta Espinoza, Anika Rodríguez, Cristina Ferral y Natalia Villarreal
- Mediocampistas: Jacqueline Ovalle, Alexia Delgado, Maricarmen Reyes y Belén Cruz
- Delanteras: Stephany Mayor y Diana Ordóñez
FC Juárez
- Portera: Emily Alvarado
- Defensas: Noemí Granados, Giselle Espinoza, Karime Abud y Karina Cadena
- Mediocampistas: Bianca Mora, Rocio Gálvez, Amanda Pérez y Liliana Mercado
- Delanteras: Aurelie Kasi y Aisha Solórzano
Tigres Femenil vs FC Juárez: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3
Tigres vs FC Juárez continuarán la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, el 15 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs FC Juárez
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi