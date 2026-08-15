Chivas Femenil vs San Luis juegan en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 16 de agosto a las 17:00 horas por Amazon Prime, FOX One y Tubi.
- Partido: Chivas Femenil vs San Luis
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime, Fox One y Tubi
Chivas Femenil vs San Luis: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Chivas Femenil vs San Luis se enfrentarán el domingo 16 de agosto en la continuación de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Chivas Femenil vs San Luis: Canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 17:00 horas rodará el balón en el Chivas Femenil vs San Luis en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
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El Chivas Femenil vs San Luis será transmitido por las plataformas de Amazon Prime, Fox One y Tubi.
- Partido: Chivas Femenil vs San Luis
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime, Fox One y Tubi
Así van Chivas Femenil y San Luis en la Liga Femenil BBVA
Chivas Femenil es segundo lugar del Grupo B de la Liga Femenil BBVA con 6 puntos.
A su vez, San Luis ocupa el cuarto lugar del Grupo B con tres unidades.