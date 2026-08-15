Tijuana vs Necaxa inician la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y el pronóstico es 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 15 de agosto.

Tijuana vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana 2-1 Necaxa es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: tijuana 2-1 Necaxa.

Tijuana vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Necaxa en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

Tijuana

  • Portera: Alejandra Gutiérrez
  • Defensas: Michel Fong, Mónica Alvarado, Vanessa González y Bianca Mora
  • Mediocampistas: Joselyn De La Rosa, Marta Cox y Jaqueline García
  • Delanteras: Daniela Espinosa, Sanjuana Muñoz y Daniela Carrandi

Necaxa

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Lesly González, Lucía Muñoz, Anapaola González y Sahiry Cruz
  • Mediocampistas Defensivas: Reyna Velázquez y Zoe Medellín
  • Mediocampistas Ofensivas: Iraida Fernández, Regina Cruz y Joseline Hernández
  • Delantera: Mariana Ramos

Tijuana vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Necaxa serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 15 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: Tijuana vs Necaxa
  • Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: Fox One y Tubi