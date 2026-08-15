Tijuana vs Necaxa inician la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y el pronóstico es 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 15 de agosto.

Tijuana vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana 2-1 Necaxa es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: tijuana 2-1 Necaxa.

Tijuana vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Necaxa en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

Tijuana

Portera: Alejandra Gutiérrez

Defensas: Michel Fong, Mónica Alvarado, Vanessa González y Bianca Mora

Mediocampistas: Joselyn De La Rosa, Marta Cox y Jaqueline García

Delanteras: Daniela Espinosa, Sanjuana Muñoz y Daniela Carrandi

Necaxa

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Lesly González, Lucía Muñoz, Anapaola González y Sahiry Cruz

Mediocampistas Defensivas: Reyna Velázquez y Zoe Medellín

Mediocampistas Ofensivas: Iraida Fernández, Regina Cruz y Joseline Hernández

Delantera: Mariana Ramos

Tijuana vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Necaxa serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 15 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.