Tijuana vs Necaxa inician la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y el pronóstico es 2-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 15 de agosto.
Tijuana vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Tijuana 2-1 Necaxa es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: tijuana 2-1 Necaxa.
Tijuana vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Necaxa en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
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Tijuana
- Portera: Alejandra Gutiérrez
- Defensas: Michel Fong, Mónica Alvarado, Vanessa González y Bianca Mora
- Mediocampistas: Joselyn De La Rosa, Marta Cox y Jaqueline García
- Delanteras: Daniela Espinosa, Sanjuana Muñoz y Daniela Carrandi
Necaxa
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Lesly González, Lucía Muñoz, Anapaola González y Sahiry Cruz
- Mediocampistas Defensivas: Reyna Velázquez y Zoe Medellín
- Mediocampistas Ofensivas: Iraida Fernández, Regina Cruz y Joseline Hernández
- Delantera: Mariana Ramos
Tijuana vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Tijuana vs Necaxa serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 15 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi