Pachuca Femenil vs Pumas se miden en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico de empate en el Estadio Hidalgo.
Conoce las posibles alineaciones del partido Pachuca Femenil vs Pumas que se juega el sábado 15 de agosto, como parte del Grupo B.
Pachuca Femenil vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 3
El pronóstico del Pachuca Femenil vs Pumas es empate 2-2 en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: Pachuca Femenil 2-2 Pumas
Pachuca Femenil 2-2 Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Pachuca Femenil vs Pumas.
Pachuca Femenil
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Andrea Pereira, Yirleidis Quejada y Alexandra Godínez
- Mediocampistas: Karla Nieto, Amanda Pérez y Alice Soto
- Delanteras: Charlyn Corral, Chinwendu Ihezuo y Shanice van de Sanden
Pumas
- Portera: Jashia López
- Defensas: María Sainz, Andrea Pereira, Cristina Torres, Paola Chavero y Leigh-anne Robe
- Mediocampistas: Casandra Montero, Priscila Chinchilla y Alexa Huerta
- Delanteras: Stephanie Ribeiro y Angelina Hix
Pachuca Femenil vs Pumas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3
Pachuca Femenil vs Pumas juegan el sábado 15 de agosto a las 17 horas en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
- Partido: Pachuca Femenil vs Pumas
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Tubi y FOX One