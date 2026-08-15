Pachuca Femenil vs Pumas se miden en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico de empate en el Estadio Hidalgo.

Conoce las posibles alineaciones del partido Pachuca Femenil vs Pumas que se juega el sábado 15 de agosto, como parte del Grupo B.

Pachuca Femenil vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 3

El pronóstico del Pachuca Femenil vs Pumas es empate 2-2 en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Pachuca Femenil 2-2 Pumas

Pachuca Femenil 2-2 Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Pachuca Femenil vs Pumas.

Pachuca Femenil

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Andrea Pereira, Yirleidis Quejada y Alexandra Godínez

Mediocampistas: Karla Nieto, Amanda Pérez y Alice Soto

Delanteras: Charlyn Corral, Chinwendu Ihezuo y Shanice van de Sanden

Pumas busca su segunda victoria como visitante (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas

Portera: Jashia López

Defensas: María Sainz, Andrea Pereira, Cristina Torres, Paola Chavero y Leigh-anne Robe

Mediocampistas: Casandra Montero, Priscila Chinchilla y Alexa Huerta

Delanteras: Stephanie Ribeiro y Angelina Hix

Pachuca Femenil vs Pumas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3

Pachuca Femenil vs Pumas juegan el sábado 15 de agosto a las 17 horas en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.