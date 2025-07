Javier “Chicharito” Hernández sigue dando de qué hablar, pues luego de sus polémicos videos, el DT de Chivas, Gabriel Milito, reveló que el tema ya está cerrado.

Y es que tras los comentarios machistas de Javier Hernández, se observó que Gabriel Milito no lo convocó para la Leagues Cup, lo que generó dudas sobre si el entrenador ya lo había separado del equipo.

Sin embargo, Gabriel Milito ya fue cuestionado sobre el tema de Chicharito y explicó la ausencia del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

“No van a viajar, porque no van a llegar a poder estar en condiciones de jugar por sus lesiones en los tres partidos que habrá. Se van a quedar haciendo recuperación”, explicó Gabriel Milito sobre las bajas de los jugadores del Rebaño Sagrado, incluido Javier Hernández.

Adiós al Chicharito: Gabriel Milito afirma que el tema de Javier Hernández está cerrado

La ausencia de Javier Hernández en los partidos de Chivas se debe a una lesión en el sóleo que se derivó de unas molestias que tuvo en el calentamiento del partido de la Jornada 2 ante León, por lo que quedó fuera del juego ante Atlético de San Luis y de toda la primera ronda de la Leagues Cup.

El DT de las Chivas, Gabriel Milito, también habló sobre la polémica en la que está envuelto Chicharito tras sus videos publicados en redes sociales.

“A lo que ocurrió con Javier, me enteré recién, leo poca prensa. Me centro mucho en la semana a preparar partidos. Es un tema claro y cerrado. Comunicado del club y de Javier. No hay mucho para agregar. Es un tema cerrado, me quiero centrar puramente en el juego y lo deportivo. Estos temas de Javier como protagonista, el club lo dejó claro en los comunicados”, explicó el entrenador del Rebaño Sagrado.

#Zona3Deportes | ¡Caso cerrado! 📽🫛🚫



Gabriel Milito habló sobre la polémica de Javier Hernádez con sus videos en redes sociales asegurando que el caso está cerrado luego de los comunicados emitidos por el Club y el jugador 📄



También confirmó que "Chicharito" no viajará a… pic.twitter.com/M18gWWIk1D — Zona3Deportes (@Zona3Deportes) July 27, 2025

Las Chivas de Gabriel Milito volvieron a ganar

Chivas logró su primer triunfo del Apertura 2025 de la Liga MX luego de vencer al Atlético de San Luis por 4-3 en el Estadio Akron.

Ante ello, Gabriel Milito reconoció el buen sabor de boca que les dejó la victoria, sin embargo, aclaró que deberán seguir trabajando para seguir sumando puntos a lo largo del campeonato mexicano.