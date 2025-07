Chicharito Hernández ha sido sumamente criticado recientemente debido a los videos publicados en sus redes sociales en los cuales dejó mensajes con tintes machistas que ya tuvieron repercusiones negativas para él y en medio de todo eso, también se hizo viral un antiguo discurso suyo con una gran diferencia actual.

En el video se aprecia a un Chicharito más joven que recibe un reconocimiento en Jalisco y con mucho sentimiento, dirige unas palabras a sus familiares en las que pide disculpas por no estar siempre presente. En su discurso, asegura esperar que con sus logros pudiera manifestar agradecimiento hacia sus seres queridos.

Al final de su discurso, Chicharito rompe en llanto mientras recibe los aplausos de los presentes en el recinto. La figura futbolística se construía en ese entonces; sin embargo, parece que en la actualidad no queda nada de ese joven que se ganaba la admiración de propios y ajenos.

El emotivo discurso de Chicharito Hernández a su familia

En aquel entonces, el emotivo discurso de Chicharito a su familia llevó consigo un alivio por dedicarse al futbol y no a dar charlas, situación que parece hoy haberse invertido debido a que sus apariciones han sido más frecuentes mediante mensajes en video que en las canchas.

“En estos momentos es cuando le agradezco a Dios el poder jugar al futbol y no dedicarme a dar charlas o algo. Estoy muy nervioso, emocionado; tengo tantas cosas que me encantaría decir, lo único que tengo son palabras de agradecimiento”, dijo un emotivo Chicharito antes de dirigirse a su familia.

Después de esas primeras palabras, Javier Hernández ofreció disculpas y al mismo tiempo agradeció a su círculo más cercano por el apoyo recibido.

“Sí me encantaría decirles a las personas que están aquí presentes que son mi familia - también faltaron otras, pero siempre los voy a llevar en mi corazón- que les quiero ofrecer una disculpa por posiblemente no poder estar al 100 por ciento como un hijo, como un hermano, como un sobrino, nieto, pareja o como ahijado por estar, posiblemente un poco egoísta, viendo por mis sueños y luchando por mis sueños. Espero que les pueda agradecer mucho con todo lo que he hecho porque sin ellos nunca hubiera logrado nada”, expresó.

Chicharito fue castigado por sus videos con mensajes machistas

Cabe resaltar que Chicharito fue castigado por la Federación Mexicana de Futbol luego de dar seguimiento a los videos con mensajes machistas que subió a sus redes sociales. La sanción constó de una multa económica y fue advertido sobre una posible reincidencia que podría traerle una sanción más severa.

De igual forma, Chivas y la marca Puma emitieron mensajes relacionados a los videos con mensajes machistas de Chicharito, aunque no dejaron claro si sería castigado o habría alguna consecuencia por parte del patrocinador. Incluso, ninguna de las dos entidades mencionó el nombre de Javier Hernández en sus comunicados.