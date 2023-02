Chicharito Hernández puso por delante al LA Galaxy y rompió el corazón de los aficionados al Club Chivas tras confesar su planes a futuro dentro de su carrera como futbolista profesional.

Chicharito Hernández confesó que su prioridad es quedarse en la MLS con el LA Galaxy a través de un video publicado este jueves 2 de febrero en su cuenta oficial de TikTok.

“Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno”, comentó.

Sin embargo y tras haber dicho esto, el canterano del Club Chivas no dejó cerrada la posibilidad de regresar en algún momento con el Rebaño Sagrado a la Liga MX, pero tampoco lo mencionó como una opción.

“El Plan A es quedarme aquí en Los Ángeles, extender mi contrato y quedarme con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS”, sentenció Chicharito.

Chicharito Hernández (Victor Posadas / MEXSPORT)

Club Chivas: JJ Macías estaría de vuelta con el equipo para la Jornada 6 del Clausura 2023

Tras el rechazo de Chicharito Hernández, la afición del Club Chivas podría encontrar consuelo en la reincorporación de JJ Macías para la Jornada 6 del Clausura 2023.

Luego de 9 meses sin actividad, JJ Macías ya trabaja al parejo del conjunto dirigido por Vjelko Paunovic y saldría a la banca el próximo sábado 11 de febrero para el duelo que sostendrán ante el CF Pachuca.

Por el momento y para el partido de la fecha 5 del torneo de la Liga MX, se espera que el estratega del Rebaño Sagrado se abstenga de usar a el ex delantero del Club León para llevarlo de a poco.

Vjelko Paunovic ha sufrido entre lesiones y rendimiento de sus jugadores para encontrar el gol, sin embargo, el regreso de Macías a las canchas sería la solución a sus plegarias.

¡Está de regreso! 👏



JJ de vuelta a las canchas 🤩 pic.twitter.com/pHwlJEnMUR — CHIVAS (@Chivas) January 24, 2023

Club Chivas: Siguiente partido en el Clausura 2023

Jornada 5 Clausura 2023

Club Chivas vs Querétaro FC

Domingo 5 de febrero a las 17:00 hrs.

Estadio Akron

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok