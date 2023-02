La relación del futbol mexicano y el llamado Cartel del Gol volverá a ser un tema en los próximos días debido a que el periodista David Medrano entrevistó al técnico Alfonso Sosa, quien recordó cuando dicha organización lo sacó de un equipo.

Alfonso Sosa, fue técnico del Atlético de San Luis desde el Ascenso MX y también en la Liga MX, justo en la primera división fue cuando el Cartel del Gol estuvo involucrado en su salida.

David Medrano compartió un adelanto de la entrevista con Sosa y el ahora técnico de los Leones Negros relató que tras la derrota 3-0 ante Club Chivas en el Apertura 2019 en el estadio Akron y recordó que les llamó la atención a sus jugadores.

“Al final del partido lo que yo hice fue hablar fuerte con jugadores, nunca me he referido a un jugador puntualmente y tal cual como fue: Muchachos así no me gusta perder, si vamos a perder bien. Como se debe de perder, debemos ser más hijos de puta, más cabrones”, comentó el técnico mexicano.

Sosa señala que no fue un mensaje generalizado y que es muy común en el futbol, mismo que al parecer funcionó porque Atlético de San Luis comenzó a mejorar.

“El equipo iba creciendo, quitándose ese partido que fue muy malo”, agregó.

Después fue cuanto intervino el Cartel del Gol y posteriormente su salida

Alonso Sosa recuerda como El Cartel del Gol le movió el tapete en San Luis. pic.twitter.com/vSqEcrQn7X — david medrano felix (@medranoazteca) February 1, 2023

El Cartel del Gol provocó la salida de Alfonso Sosa del Atlético de San Luis

Alfonso Sosa era técnico del Atlético de San luis dede el Clausura 2018 de la Liga MX, cuando el equipo estaba en el Ascenso.

Fue en el Apertura 2019 cuando jugaron su primer torneo en la primera división y con apenas 7 partidos dirigidos le dieron las gracias a Sosa de la Institución.

“Había un grupito de promotores argentinos que estaban cerca del presidente, lo paradójico es que en esta situación el equipo se esta fortaleciendo. Ganábamos o empatábamos, ya no había forma de que los resultad fueran el resultado, y ya tenían arreglado el técnico, Matosas”, mencionó Alfonso Sosa a David Medrano.

Dicho grupo de promotores argentinos se refiere al Cartel del Gol, donde se involucra al técnico Gustavo Matosas.

