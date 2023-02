General View during the game Pachuca vs Toluca, corresponding to second leg of the great final of the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX, at Hidalgo Stadium, on October 30, 2022. <br><br> Vista General durante el partido Pachuca vs Toluca, correspondiente a la vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 30 de octubre de 2022. (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)