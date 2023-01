Chicharito Hernández habló sobre uno de los goles más recordados cuando estaba en el Manchester United.

Cabe recordar, que Chicharito Hernández anotó un gol contra el Chelsea FC con una parte del cuerpo, poco común, con la cara es por eso que es muy recordado.

Han pasado 13 años desde dicho momento pero Chicharito recordó el momento a través de un en vivo en Twitch donde dejó ver que no fue fácil hacer la anotación.

“Pues sí Rodry18ag, a ver, ¿has visto un gol así a alguien más? No verdad, no, no es fácil. No es fácil hacer ese tipo de golazo”, le respondió a un fan.

Sin duda alguna, Chicharito Hernández vivió una de sus mejores épocas en el Manchester United pues disputó 157 partidos, marcó 59 goles y colaboró con 20 asistencias.

Chicharito Hernádez en la Selección Mexicana

Chicharito Hernández también es el máximo goleador de la Selección Mexicana y fue aclamado por los fans en el Mundial de Qatar 2022.

Chicharito ha anotado 52 goles con el Tri a lo largo de 109 partidos, lo que lo convierte en un jugador histórico para el Tri pese a que no ha jugado desde 2019.

Entre diferencias con Gerardo Martino y presuntos problemas con sus compañeros, Chicharito no ha podido volver a la Selección Mexicana y uno de sus mayores deseos es volver.

Chicharito Hernández y su posible regreso a la Selección Mexicana

Chicharito Hernández podría regresar a la Selección Mexicana ahora que no está el Tata Martino , así lo dejó ver el periodista André Marín.

“Les puedo asegurar que en la primera convocatoria de quien esté como técnico de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo, que es la primera que se asoma en el calendario, estará Javier Hernández. Vuelve el Chicharito. Javier Hernández estuvo vetado de la Selección por Gerardo Martino y su cuerpo técnico”, escribió.

