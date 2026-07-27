Javier Chicharito Hernández habría alcanzado un acuerdo para convertirse en el primer fichaje en la historia del Atlético Dallas, la nueva franquicia de la USL Championship de Estados Unidos.

A reserva de hacerse oficial, el delantero mexicano de 38 años, Chicharito Hernández continuará su carrera profesional en la USL Championship, la Segunda División de Estados Unidos, tras quedar libre de las Chivas en la Liga MX.

Chicharito se despidió de Chivas tras ser eliminados por Cruz Azul (mexsport / Emmanuel Martinez)

El debut de Chicharito con el Atlético Dallas

Chicharito se integraría de inmediato a las actividades internas del Atlético Dallas, pero su debut oficial será hasta marzo de 2027, cuando la nueva franquicia inicie su temporada inaugural en la USL Championship.

En lo que resta del año 2026, el histórico goleador participaría en la planeación, desarrollo y estructura deportiva del proyecto del Atlético Dallas.

¿Dónde jugará el Atlético Dallas sus partidos?

El Atlético Dallas, virtual nuevo equipo de Chicharito, fue fundado a finales de 2024 y disputará sus partidos como local en el histórico Cotton Bowl de Dallas.

El francés Peter Luccin será el nuevo entrenador de Chicharito en el Atlético Dallas, que será el octavo club en la trayectoria del máximo romperredes de la Selección Mexicana.

Los equipos de Chicharito en su carrera: