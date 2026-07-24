Chicharito Hernández deja abierta la puerta a la Selección Mexicana

Javier “Chicharito” Hernández dejó abierta la puerta a la posibilidad de poder regresar a la Selección Mexicana.

Fue el 6 de septiembre de 2019 cuando Chicharito Hernández jugó su último partido con la Selección Mexicana, anotando un gol en un encuentro amistoso contra Estados Unidos.

Chicharito Hernández descarta retiro de la Selección Mexicana

A través de su cuenta de Instagram, ch14_, Chicharito Hernández realizó una actividad con seguidores, en donde los invitó a que le realizaran preguntas sobre diversas temas.

Una de las que más llamó la atención fue la que cuestionó al delantero acerca de los motivos por los que decidió retirarse de la Selección Mexicana.

No obstante, la respuesta de Chicharito Hernández sorprendió a todos sus fans, pues aseguró que, de manera personal, no se ha retirado del combinado nacional.

“Yo no me he retirado de la Selección”. Chicharito Hernández

Por el contrario, el delantero mexicano no desaprovechó en su respuesta y fiel a su estilo en redes sociales, ironizó con el tema.

Y es que dejó entrever la posibilidad de que hayan sido los propios dirigentes y entrenadores de selección mexicana quienes lo hayan dejado fuera.

Chicharito Hernández, pese a sufrir una intensa dolor,

<b>“”</b> Chicharito Hernández