La última escena de Javier “Chicharito” Hernández con Chivas fue marcada por la tristeza: el histórico delantero falló el penalti decisivo ante Cruz Azul que selló la eliminación del Rebaño en la Liguilla del Apertura 2025.

Meses después, el propio jugador reconoció que ese error ha sido el momento más doloroso de su vida.

En un video compartido en redes, Chicharito habló de la presión que sintió y cómo ese fallo terminó simbolizando el cierre de su segunda etapa con Guadalajara.

Chicharito dice que penal fallado fue el momento más doloroso de su carrera (Itzel Espinoza)

¿Qué dijo Chicharito sobre el penalti que falló ante Chivas?

Chicharito, exdelantero de Chivas compartió en redes sociales un video en el que habla sobre su falla ante Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla, que significó la eliminación del Guadalajara.

En el video, Chicharito explica que, “si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento, ya vas de gane”. Aunque él no logró hacerlo para tirar ese penalti.

“Hoy quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida” Chicharito, exjugador de Chivas

El error que marcó el final de la carrera de Chicharito

Chicharito ofreció también una faceta más personal en el video, cuando presumiblemente, su hijo le dice que no entendió la explicación de la jugada y se la repite en el idioma inglés.

Al respecto, el hijo de Chicharito le cuestionó si ese error lo convierte en el peor jugador, sentencia que descarta el exjugador de Chivas.

“No, pero cometí un error en un momento que era importante”, le contestó Javier Hernández a su hijo.

El fragmento del video es parte de una emisión que compartirá Chicharito en su totalidad este jueves 19 de marzo a través de su canal de YouTube.

La decisión de Chivas con Chicharito que dividió a toda la nación rojiblanca (Especial)

¿Qué representó el fallo del penalti de Chicharito?

El penalti que falló Chicharito ante Cruz Azul representaba el pase de Chivas a la siguiente ronda de la Liguilla del Apertura 2025.

Sin embargo, la falla de Chicharito concretó la eliminación de Chivas, pues en seguida, Cruz Azul marcar el 3-2 que eliminó al Guadalajara de la Liguilla y terminó con la historia de Javier Hernández en el Rebaño.