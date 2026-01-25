Chicharito se burla de su penal y lanza polémica reflexión que enciende las redes

Chicharito volvió a generar polémica en redes sociales luego de que publicara un video en el que comienza a reflexionar sobre la diferencia que existe entre hombres y mujeres.

En la publicación de su video, Chicharito escribió: “Todavía no cae el balón… La vida es un juego, disfrútala no te quedes en el que dirán. Mereces una vida maravillosa, constrúyela!”

La frase inicial “Todavía no cae el balón” hace referencia a uno de los momentos más recordados de su carrera reciente: el penal fallado contra Cruz Azul en el Apertura 2025 cuando todavía era parte del plantel de Chivas y que les daba el pase a las semifinales del torneo.

Chicharito generó polémica por las declaraciones en su video de Instagram, pues además de afirmar que no todas las mujeres y hombres son iguales, señala que el patrón de que a las personas les toque el mismo tipo de personalidad es meramente culpa de cada uno.

Chicharito indica que el problema de que durante una relación se conviva con las mismas personas no es de la humanidad, pues hay mujeres y hombres impecables, pues la importancia está en elegir bien.

Posterior a su polémica reflexión, el ex jugador de Chivas Manchester United y LA Galaxy cambia de manera drástica el tema y hace mención al penal fallado del que todo mundo habló antes de salir del Rebaño Sagrado.

“No todas las mujeres son iguales y no todos los hombres son iguales…Y si todas o todos te tocan igual…el patrón es tuyo, el problema no es la humanidad, hay hombres impecables y hay mujeres maravillosas…nooo manches ahí va el penal que volé”, dice Javier Hernández en la grabación.

Aunque muchos seguidores pensarían que ya habían conocido todo de Chicharito, el exjugador del Chivas captó la atención por un mensaje en sus redes sociales, mismo que sorprendió a todos por el significado.

Chicharito publicó un mensaje en su cuenta de X que generó polémica: “Atrévete. Todos, absolutamente todos seremos polvo…”, escribió el delantero mexicano.