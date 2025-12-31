Este miércoles concluye el 2025, un año en donde el Chicharito Hernández se robó los reflectores del futbol mexicano pero no por sus goles o desempeño en la cancha sino por polémicas en las que estuvo envuelto.

Desde vídeos que fueron tachados como misóginos y machistas ya que revalidaron los roles de género hasta haber sido señalado por la eliminación de Chivas de la liguilla del Apertura 2025 ya que falló un penal en los minutos finales del partido ante Cruz Azul.

Ahora con motivo del cierre de año, el jugador hizo una recapitulación de todos los momentos que lo marcaron en este 2025 en donde hizo confesiones y reflexiones sobre todo lo que vivió este 2025 en su carrera futbolística y en su vida privada.

“Mi madre estuvo a punto de morir”: Chicharito hace brutal revelación en su última reflexión del 2025

A horas de que se termine el 2025, el Chicharito Hernández reapareció en redes sociales con un emotivo video en donde reflexionó sobre lo que fue este año para él, tiempo en el que tuvo tantas altas como bajas pero aseguró que lo volvería a vivir.

“El otro día estaba pensando: si alguien viniera y me dijera ‘Javier, en el 2025 terminarás el año sin saber dónde vas a jugar, la calvicie llegará, te injertarás pelo, tendrás uno o dos de los años más complicados de tu carrera, regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar.

Te funarán por compartir ideas tradicionales y al mismo tiempo, tu madre estuvo a punto de morir, te realizarás una cirugía, te llevarás un buen susto al salir del quirófano y pasarás Navidad en un lugar que jamás hubieras imaginado" recapituló el futbolista mexicano.

Chicharito revela que en el 2025 conoció al amor de su vida a pesar de las críticas que recibió por sus vídeos

El Chicharito Hernández fue para mucho el personaje antagonista del 2025 y es que durante este año conocimos otra faceta del futbolista, la de “coach”, ya que se dedicó a publicar vídeos en donde daba consejos paras las parejas.

Pero sus consejos estaban encasillados en roles de género que de inmediato revolucionaron las redes sociales y lo tacharon de misógino y machista provocando que incluso perdiera algunos patrocinios pero en este cierre de año el jugador reveló que conoció al “amor de su vida”.

“Pero encontrarás al amor y mujer de tu vida, sanarás todas las relaciones que tienes con tus seres queridos, te das cuenta que tus hijos te amarán por siempre, lo volvería a vivir absolutamente todo" finalizó el Chicharito.