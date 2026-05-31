Chequia vs Kosovo se enfrentaron este domingo 31 de mayo en el que fue el último partido en casa del que será rival de México en el Mundial 2026.

Este resultado le da mucha confianza a Chequia antes de su debut en el Mundial 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio.

¿Cómo quedó el partido Chequia vs Kosovo?

Chequia se impuso a Kosovo con un marcador final de 2-1 en favor de los locales que se encuentran en la fase final de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Marcador: Chequia 2-1 Kosovo

Chequia vs Kosovo: Así fue el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Chequia venció a Kosovo con goles de Tomáš Ladra y Adam Hložek. Tras las anotaciones, el equipo pudo controlar el partido.

Aunque en la parte final Kosovo intentó reaccionar con la anotación de Lindon Emërllahu, ya fue demasiado tarde y los locales se llevaron la victoria.

Minuto 11: Gol de Tomáš Ladra; Chequia 1-0 Kosovo

Minuto 31: Gol de Adam Hložek; Chequia 2-0 Kosovo

Minuto 79: Gol de Lindon Emërllahu; Chequia 2-1 Kosovo

¿Cuándo vuelve a jugar Chequia rumbo al Mundial 2026?

Chequia cerrará su preparación para el Mundial 2026 al enfrentar a Guatemala en un partido amistoso que tendrá sede en el Sports Illustrated Stadium ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

El Chequia vs Guatemala se disputará el jueves 4 de junio del 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Tras este partido, el equipo estará listo para debutar en el Mundial 2026, torneo en el que compartirá grupo con México.