El Mundial 2026 está a un mes de celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, el torneo de selecciones más importante del mundo, sin embargo, el New York Times ya se adelantó y predijo en qué lugar quedarán los países clasificados.

De acuerdo con el New York Times, México quedará como primero del Grupo A por encima de Chequia, Corea del Sur y Sudáfrica.

¿Cuanta probabilidad tiene México de quedar como líder del Grupo A?

El New York Times reveló que México tiene 89% de probabilidades de quedar como líder del Grupo A, mientras que Chequia quedaría en segundo lugar con 75% de probabilidades de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En la tercera posición quedaría Corea del Sur con el 69% de probabilidad, mientras que Sudáfrica quedaría como último del Grupo A con el 39% de probabilidades.

The New York Times ya predijo el destino de México en el Mundial 2026. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

¿Cómo hizo el New York Times la predicción de México en el Mundial 2026?

Cabe mencionar que para estimar las posibilidades de cada país de salir de su grupo, los periodistas del New York Times usaron datos de libros deportivos y mercados de predicción para medir la fuerza del equipo.

Asimismo, el medio indicó que se simuló la Copa Mundial de la FIFA 2026 miles de veces para conocer el lugar de cada Selección en la fase de grupos.